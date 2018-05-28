Kılıçdaroğlu'na saldırı düzenleyen terörist öldürüldü

Artvin'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan Velat (K) Behçet Avras isimli terörist etkisiz hale getirildi

Kılıçdaroğlu'na saldırı düzenleyen terörist öldürüldü
28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:16

İçleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu'nun  içinde bulunduğu konvoya Atvin'de  saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu'nun  konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybașı'nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #chp #artvin
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