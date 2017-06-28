Kılıçdaroğlu'nan kamp alanına bir kamyon yaklaştı ve...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Adalet Yürüyüşü'nün 13'üncü gecesini geçirdiği Düzce Kalıcı Konutları yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkisindeki kamp alanının önüne bir kamyondan hayvan gübresi döküldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karavanda kaldığı alana saat 21.30 sıralarında yaklaşan 78 AR 958 plakalı kamyon, bir anda damperini kaldırırak gübre boşaltıp yola devam etti. Kamp alanında yürüyüşe katılanlar ne olduğunu anlayamazken güvenliği sağlayan polis ekipleri kamyonun peşinden koştu. Kamyon yaklaşık 500 metre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu, sürücü ise bulunamadı.



Yapılan incelemede kamyonun E.B.'ye ait olduğu, ancak sürücünün farklı olduğu tespit edildi. Kamyon, çekici ile otoparka çekilirken daha sonra sürücünün de saptanarak yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.



Bu arada kamp alanında kötü kokuya neden olan gübre yığını bir süre sonra Düzce Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.



CHP'DEN TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, kamyondan tezek döküldüğünü söyleyerek, "Biz de tezek kokusunu aldık. Biz anadolu çocuğuyuz tezek kokusu bizi rahatsız etmez. Fakat yapılan şeyin adı provokasyondur. Lakin şunu söylemek lazım. Biz bütün gün özellikle görevlendirilmiş, bindirilmiş kıtalar tarafından bizim kitlemiz provoke edilmeye çalışıldı. Biz alkışlarla yürüdük asla bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. Tek bir kişinin provokasyonuna gelmeyeceğiz. Hiçbir şekilde bunlara karşılık vermeyeceğiz. Bizim hiç kimseyle hesabımız yok. Bizim hesabımız sadece adalet hesabıdır. Adalet için yürüyoruz, kimseyle kavga etmiyoruz, kimseyle dövüşmüyoruz. Yapılan işler bunlardır. Şu tezek görüntüsünü hep beraber görün. Onların arzu ettiği şekilde karşılık vermeyeceğiz. Bu yürüyüş bir pasif direniştir. Bu yürüyüşte onların istediği provokasyon araçları hiçbir zaman olmayacaktır. Ellerinden gelenleri yapsınlar bugün yapmak istedikleri şeyi bu kitleyi provoke etmektir" dedi.Milletvekili Mahmut Tanal da twitter hesabından yaptığı açıklamada eylemin bireysel değil organize bir eylem olduğunu söyleyerek sürücünün yakalanmasını istedi.