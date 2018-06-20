Kılıçdaroğlu'ndan Gökçek hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında ‘’Hakaret ve suç işlemeye tahrik’’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı ankette, “Sizce bu seçimi AK Parti/MHP Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETÖ/Batı destekli teröristler mi kazanır? Anket sonunda yorumumu bekleyin. Not: Süre 4 saat…” ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSU

Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından yapılan başvuruda, Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve düzenlediği anket ile CHP'yi “terörist ilan ettiği” bunu da suç oluşturduğu vurgulandı.