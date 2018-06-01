Kılıçdaroğlu'ndan manevi kızına ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da iş insanları ve partililerle bir araya geldiği program sonrası Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan, tüm eğitim masraflarını karşıladığı ve 'manevi kızım' dediği Özge Biçer'i merkeze bağlı Güney Köyü'nde ziyaret etti

Kılıçdaroğlu'ndan manevi kızına ziyaret
01 Haziran 2018 Cuma 09:19

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu, iki yıldır burs desteği sağladığı Özge Biçer ve ailesiyle sohbet etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, programlarını gerçekleştirmek üzere karayoluyla Amasya'ya hareket etti.

Geçen yıl babalarını kaybeden Özge ve Osman Biçer kardeşler, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın başkanımızla iki yıl önce köyümüzden bir şehit vermiştik, onun taziyesine geldiğinde tanışmıştık. Bugün de ziyaretimize geldi. Beraber sohbet ettik. Sağolsun bizimle ilgileniyor. Burs desteği sağlıyor bize. Lise son sınıftayım. Hedefim ilahiyat fakültesine gitmek" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #kılıçdaroğlu manevi kızı
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