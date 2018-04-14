Kılıçdaroğlu'ndan sınırda karakol ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hassa ilçesinin Suriye sınırındaki Sakız Hudut Karakolu'nu ziyaret edip askerlerle sohbet etti

Kılıçdaroğlu'ndan sınırda karakol ziyareti

Gazetecilerin alınmadığı ziyaretin ardından çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kahraman ordumuzun sadece Türkiye'nin değil bölgenin güvenliğini sağladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Askerlerimizle görüştük, moralleri gayet iyi. kendi vatanlarını bekliyorlar. Zaten defalarca ifade ettim. Tekrar ifade ediyorum. Kahraman ordumuz sadece Türkiye'nin değil bölgenin güvenliğini sağlayan unsur.  Bölgeye güven veren ordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin caydırıcılığını bölgede hissettiren kahraman ordumuz. Onlarla birlikte çay, kahve içtik. Bizlere baklava ikram ettiler. Yürekten teşekkür ediyorum, gönlümüz yüreğimiz onlarla beraber.  Onlar bizim gurur kaynağımız" dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Reyhanlı ilçesine geçti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #kılıçdaroğlu sınır
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