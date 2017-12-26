Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına 10 yıl hapis cezası!

Savcı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemişti.
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