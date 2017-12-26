Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına 10 yıl hapis cezası!

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına 10 yıl hapis cezası!

Savcı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #chp #kemal kılıçdaroğlu
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