Kılıçdaroğlu'nun mitinginde konuşan gazi babası: İçimize sindiremiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Kayseri'nin Sarız İlçesi'ndeki mitinginde mikrofonu alarak, "Biz hayır dediğimiz zaman terör ist olacakmışız. Benden terörist olur mu?" diyen gazi babası 63 yaşındaki Bekir Ökten, terörist muamelesi görmek istemediğini söyledi.



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Kemal Kılıçdaroğlu, Sarız'daki mitinginde ezan okunurken konuşmasını kestiği sırada, yanına gelen emekli işçi Bekir Ökten'e mikrofonu verdi. Ökten, 'Hayır' oyu vereceklere terörist muamelesi yapılmasına tepki gösterdi. Adana'nın Tufanbeyli İlçesi'nde yaşayan gazi babası Bekir Ökten, "Referandumda hayır oyu verecek kişilere terörist muamelesi yapılmasını içimize sindiremiyoruz" dedi. Kuzeninin de şehit olduğunu anlatan Ökten bir iş için Sarız'da olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun mitingi olduğunu öğrenince oraya gittik. Kılıçdaroğlu, konuşmasını kesince ben de aşağıdan seslenerek 'Gazi babasıyım' dedim. Kılıçdaroğlu da 'gel burada konuş' diyerek mikrofonu uzattı. Ben de içimden gelenleri söyledim"diye konuştu.Oğlu Jandarma Astsubay Başçavuş Barış Ökten'in Şırnak'ta gazi olduğunu belirten Bekir Ökten, şunları söyledi:"Oğlumun bir ayağı aksıyor, bir gözünü de kaybetti. Kuzenim şehit oldu. 'Hayır' oyu verecek kişilerin terörle mukabele edilmesini içimize sindiremiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Biz bu memlekete bedel ödediysek, kan döktüysek, vatan için canımızı feda ettiysek terörist muamelesi görmek istemiyoruz. Biz, Atatürk ruhuyla, Cumhuriyet ruhuyla, Çanakkale şehitleri ruhuyla yaşayan bir Türk milletiyiz."