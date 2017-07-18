Kılıçdaroğlu'nun o ayakkabılarına talip çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 gün boyunca Adalet Yürüyüşü gerçekleştirmişti. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşe katıldığı ayakkabılarının Koç Müzesi tarafından istendiği öğrenildi

Kılıçdaroğlu'nun o ayakkabılarına talip çıktı!

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlatmıştı. Kılıçdaroğlu, kendisine eşlik eden binlerce vatandaşla yürümüş ve 25 günde İstanbul'a varmıştı.

Daha sonra da Kılıçdaroğlu, kendisini Maltepe meydanında bekleyen milyonlarca kişiye bir konuşma yapmıştı.

Alınan bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş boyunca giydiği ayakkabılardan bir çiftine talip çıktı. Koç Müzesi'nin ayakkabılardan bir çiftini istediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun ise henüz müzeye yanıt vermediği bilgiyi geldi.

 

Etiketler; #adalet yürüyüşü #kemal kılıçdaroğlu
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