Kılıçdaroğlu, oğlunun yemin töreninde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta askerlik görevini yerine getiren oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin törenine katıldı

Bedelli askerlik yapabileceği halde bunu kabul etmeyen ve askere giden Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatani görevini yapıyor.



Kerem Kılıçdaroğlu'nun bugün yemin töreni vardı. Yemin törenine babası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, annesi, nişanlısı ve partililer de katıldı. Dün gece saatlerinde Sivas'a giden Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde de oğlunun yemin törenini izlemek için 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'na gitti.



Saat 10.00'da başlayan yemin töreninde Kılıçdaroğlu elini silah ve bayrakın olduğu masaya koyarak diğer askerlerle birlikte yemin etti.



Yemin töreni sırasında anne Selvi Kılıçdaroğlu'nun gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Tören sonrası açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, asker ocağında oğlunun görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Son derece mutluyum. Asker ocağında oğlumu görmek beni son derece mutlu etti. Huzurluyum aynı zamanda. Oğlumla gurur duyuyorum. Geldi, askerliğini yapıyor; inşallah evine huzur içinde döner"



Anne Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada, tüm diğer ailelerin çocuklarının da kendi oğlunun da sağ salim evine dönmesini diledi.