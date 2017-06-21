Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde şaşırtan isim. Erdoğan'a şarkılar söylemişti...

Geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Doğdun bir güneş gibi, Türkiyemin üstüne" şeklinde şarkı besteleyen Ankaralı Turgut, CHP'nin "Adalet Yürüyüşü"ne katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüş devam ediyor. Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan yola çıkan Kılıçdaroğlu, yürüşünün 7. gününe girdi.



Bazı milletvekili ve partililerin de eşlik ettiği CHP Lideri'ne sanat camiasından da bir destek geldi. Adalet Yürüyüşü'ne katılan Ankaralı Turgut, adaletin 80 milyonla olacağını ifade etti.



"BEN, ADALET DESTEKLEMEK İÇİN BURADAYIM"

ERDOĞAN İÇİN ŞARKI BESTELEMİŞTİ

Ankaralı Turgut, "Bir kişiye adalet olmaz, 80 milyona adalet olur. Onun için ben, adaleti desteklemek için buradayım. Ama sanatçılardan beklenen destek yok." şeklinde konuştu.Hatırlanacağı üzere Ankaralı Turgut geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan için bestelediği şarkıda şu sözlere yer vermişti;- Doğdun bir güneş gibi, Türkiyemin üstüne- Kötü günleri unuttuk, güzel günler seninle- El ele verelim hep beraber yürüyelim-Durmak yok yola devam, Recep Tayyip Erdoğan