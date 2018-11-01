Kilis'te seyir halindeki tırda yangın

Kilis'te ayçiçeği yağı yüklü tırda çıkan yangında dorse kullanılamaz hale geldi

Kilis'te seyir halindeki tırda yangın
01 Kasım 2018 Perşembe 10:31

Suriye'ye ihraç edilen ayçiçeği yağını taşıyan Cengiz Köse idaresindeki 79 EF 124 plakalı tıra ait 79 LD 421 plakalı dorse, Kilis-Elbeyli karayolu Yavuzlu köyü girişinde alev aldı.

Dorseden dumanlar yükseldiğini gören Köse, diğer sürücülerin de yardımıyla alevlere müdahale etti.

Müdahalelerin sonuç vermemesi ve yangının büyümesi üzerine vatandaşlar tırı dorseden ayırdı.

Dorsenin tamamını saran alevler, bir süre sonra yol kenarındaki Ahmet Çekiç'e ait 2 katlı eve sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Tamamen yanan dorse kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Alevlere müdahale eden tır şoförlerinden Mehmet Uçar, gazetecilere, önündeki tırın alev aldığını gördüğünde aracındaki yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştıklarını ancak dorsenin yanmasına engel olamadıklarını söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #tır #kilis
Önceki Haber
ÖSYM'den KPSS adaylarına "zaman" hatırlatması
Sonraki Haber
İzmir'de kültür sanat
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.