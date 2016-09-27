Fetullahçı Terör Örgütü'nün yardım derneği 'Kimse Yok Mu' bünyesinde yurtdışına yapılacağı vaadi ile toplanan bazı yardım paralarının amaç dışı kullanılıp FETÖ'ye aktarıldığı ve bağışlanan kurbanların kesilmediği iddiası üzerine operasyon başlatıldı.



MASAK ve Mülkiye müfettişlerinın tespiti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon için düğmeye basıldı.



GÖZALTI LİSTESİNDE DERNEK BAŞKANI İSMAİL CİNGÖZ DE VAR



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Savcılığın 121 şüpheli hakkında verdiği gözaltı ve arama kararını yerine getirmek üzere yaklaşık 500 polisle harekete geçti.



Aralarında Dernek Başkanı İsmail Cingöz'ün de bulunduğu şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 18 ili kapsayan operasyonda Kimse Yok Mu Derneği yönetim kurulu üyeleri, dernek çalışanları ve bazı gönüllüler gözaltına listesinde bulunuyor.



Derneğin Afrika ve Somali ile bazı ülkeler için için yaptığını iddia ettiği 9.4 milyon dolar ve 25 milyon TL kalıcı yardımı yerine getirmediği iddia edildi. Ayrıca bir diğer suçlama da yurt içinde kesilmesi vaadedilen kurbanların da kesilmemesi. Bu paralar FETÖ'ye aktarıldı. Dernek bu sebeple 2,5 milyon lira zarara uğratıldı. Bağış paralarının bir bölümünün ABD'deki siyasilere bağış olarak gönderildiği iddia edildi.



121 şüpheliye aralarında 'silahlı terör örgütü'nü yönetmek ve üye olmak', 'terörizmin finansmanı', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zimmet'in de bulunduğu 7 ayrı suçlama yöneltiliyor. (Sabah)



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