Kına dönüşü pompalı tüfekle saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta gittikleri kınadan dönenlerin aracına pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Olay Zonguldak'ın Kumtarlar Köyü'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde kına gecesinden dönen Şeref Akyüz yönetimindeki otomobile köy meydanında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Pompalı tüfekli saldırıda araçta bulunan 39 yaşındaki Şeref Akyüz, 14 yaşındaki oğlu Uğur Akyüz olay yerinde hayatını kaybederken, 34 yaşındaki kuzeni Soner Akyüz ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda komşularının oğlu olan 19 yaşındaki Tolga Köse ise ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Köse'nin tedavisi sürüyor.



Olayla ilgili harekete geçen güvenlik ekipleri ise şüpheli olarak gördükleri 20 yaşındaki Erdem A.'yı gözaltına aldı. Erdem A.'nın ve ailesinin Soner Akyüz'le aralarında arazi yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi. Saldırı öncesi de Erdem A. ile Soner Akyüz'ün tartıştığı ve başkalarının araya girmesiyle olayın son bulduğu belirtildi.



Hastane önüne gelen ölenlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili bilgi veren Akyüz'ün yengesi Gülizar Akyüz şunları söyledi: "Kınada kahve önünde Soner'i sıkıştırmışlar. Ondan sonra ortalık karışmış. Ortalık sakinleşince biz eve çıktık. Soner, Tolga, Uğur ve Şeref arabaya binip gittiler. Aşağıya varır varmaz silahlar patlamaya başladı. Koştuk baktık. Bir tanesi yere atmış kendini. 4'ünü vurmuş. Bunlar orman kesiminde çalışıyorlar. Orada arazi yüzünden ufak tartışma olmuş. Ramazan bayramından sonra tartışmalardan dolayı Şeref Akyüz'ü evinin önünde bıçakladılar. Karakolluk oldular. Onlar gitmeden aşağıya pusu kurmuşlar. Kafalarına koymuşlar vurmayı. Katliam bile diyemezsiniz. Görseydiniz. İnsanlık değil. Benim çocuklarım onları o şekilde gördü. Cesetleri biz kendimiz çıkarttık. 3 kişi öldü. Ölenlerden birisinin 7 yaşında oğlu var, bir diğeri 14 yaşında çocuk. Buna yürek dayanmaz. Bizi yaktı, kavurdu bu akşam. En fazla o küçük çocuğun ölmesine çok üzüldüm. Benim de çocuğum var, ona da gelebilirdi. Biz evimize yukarıdan değil de aşağıdan gelmiş olsak belki de benim çocuklarım hedef olacaktı. Onlar zaten kafalarına koymuşlar bunu."