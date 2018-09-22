Kına gecesi öncesi korkunç olay!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün kına gecesi öncesi tabancayla çenesine ateş eden Hülya Y. (23), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Hülya Y.'nin yarın (pazar) düğünü olacağı öğrenildi

Kına gecesi öncesi korkunç olay!
22 Eylül 2018 Cumartesi 14:29

Olay, dün öğleden sonra Besni'nin Oyratlı köyünde meydana geldi. Nişanlısı F.K. ile bu akşamki kına gecesi için hazırlık yapan Hülya Y., iddiaya göre, dün evde babası Haci Y.'ye ait tabancayı alarak odaya kendini kilitledi. Bir süre odada bekleyen Hülya Y., babasının silahıyla çenesine dayayıp ateşledi.

Silah sesiyle içeri girenlerin kanlar içerisinde bulduğu genç kız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan genç kız, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adıyaman'da tedaviye alınan Hülya Y., yoğun bakım servisinde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hülya Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Jandarma Hülya Y.'nin intihar nedenini araştırıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adıyaman #intihar #gelin intihar
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