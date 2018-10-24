Kiralık otomobille gezi acı bitti!

Tunceli'de, bir bankanın beton bloğuna çarpan otomobilin sürücüsü Sercan Demirel (28) ile yanındaki arkadaşı Metin Demir (18) yaşamını yitirdi. İki arkadaşın, kiraladıkları otomobille Pülümür Vadisi'ni gezmeye gitmek için yola çıktığı ortaya çıktı

Kaza, dün gece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte yaşayan Sercan Demirel ile Metin Demir, kiraladıkları otomobille Pülümür Vadisi'ne gitmek için yola çıktı. Demirel yönetimindeki 62 AF 879 plakalı otomobil, Tunceli- Erzincan karayolunun İnönü Mahallesi kesiminde kontrolden çıkıp, bir bankanın beton bloğuna çarptı.

HIZ GÖSTERGESİ 120 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı otomobilin sürücü Sercan Demirel ile Metin Demir ağır yaralandı. AFAD ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkarılan Demirel ve Demir, ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülmek için yola çıkarıldı.

BİRİ YOLDA, DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

Ancak Sercan Demirel yolda, Metin Demir ise hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki arkadaşın cansız bedenleri, aynı hastanenin morguna konulurken, acı haberi alan yakınları gözyaşına boğuldu.