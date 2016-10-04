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    • Kirasını ödeyemeyen aile sokakta kaldı

    Adana'da 350 liralık kirayı ödeyemedikleri için 2 ay önce evlerinden atılan Hidayet Çaburga (37), nikahsız eşi Neslihan Tatlı (32) ve 2 çocukları parkta yaşıyor

    04 Ekim 2016 Salı 11:26
    Kirasını ödeyemeyen aile sokakta kaldı
    Merkez Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi'nde oturan Hidayet Çaburga ile Neslihan Tatlı, ailelerinin karşı çıkmasına rağmen kaçarak evlendi. Ali (15), Emirhan (13), Sıla (6) ve Umut (3) adını verdikleri 4 çocuk sahibi Hidayet Çaburga, çalıştığı çay ocağının yıkılması sonucu 350 lira olan ev kirasını ödeyemeyince 2 ay önce sokağa atıldı. Büyük çocukları Ali ve Emirhan anneannelerine sığınırken, çift kızları Sıla ve Umut ile birlikte ortada kaldı. Aynı mahalledeki parka sığınan çift, 2 aydan beri bankların üzerinde yatıp kalkıyor.

    Kızı Sıla'yı okula gönderemediğini belirten baba Hidayet Çarbuga, "Okula giden çocuklara anneannesi bakıyor, diğerleri küçük. 2 aydır parkta yatıyoruz, havalar soğuduğu zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Geçimizi sağlayacak ev kiralayacak bir iş istiyorum" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Adana, Adana Kira, Kira ödeme

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