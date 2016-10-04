Merkez Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi'nde oturan Hidayet Çaburga ile Neslihan Tatlı, ailelerinin karşı çıkmasına rağmen kaçarak evlendi. Ali (15), Emirhan (13), Sıla (6) ve Umut (3) adını verdikleri 4 çocuk sahibi Hidayet Çaburga, çalıştığı çay ocağının yıkılması sonucu 350 lira olan ev kirasını ödeyemeyince 2 ay önce sokağa atıldı. Büyük çocukları Ali ve Emirhan anneannelerine sığınırken, çift kızları Sıla ve Umut ile birlikte ortada kaldı. Aynı mahalledeki parka sığınan çift, 2 aydan beri bankların üzerinde yatıp kalkıyor.
Kızı Sıla'yı okula gönderemediğini belirten baba Hidayet Çarbuga, "Okula giden çocuklara anneannesi bakıyor, diğerleri küçük. 2 aydır parkta yatıyoruz, havalar soğuduğu zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Geçimizi sağlayacak ev kiralayacak bir iş istiyorum" dedi.
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