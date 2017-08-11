Kirayı ödeyemeyince sokağa atıldılar!

Adana'da aynı mahallede farklı evlerde oturan ancak kiralarını ödemeyen 70 yaşındaki Suna Şen ile kızı 45 yaşındaki Ayşe Çiftçi ve 3 çocuğu, ev sahipleri tarafından sokağa atıldı

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Meydan Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce eşini kaybeden Suna Şen, son zamanlarda kirasını ödeyemez hale geldi. İddiasına göre, ev sahibi daha fazla anlayış gösteremeyeceğini söyleyip çıkmaya zorladı. 3 gün önce oturduğu evin önüne eşyalarını yığan Suna Çiftçi, burada kalmaya başladı. Bu arada Suna Şen'in aynı mahallede 3 çocuğu ile birlikte yaşayan ve bir süre önce eşi tarafından terk edilen kızı Ayşe Çiftçi de ev kirasını ödeyemeyince annesinden 1 gün sonra evden atıldı. Eşyalarını annesinin eşyalarının yanına yığan Ayşe Çiftçi de, çocukları ile burada kalmaya başladı. Kızı dışında 6 çocuğu daha olduğunu ancak kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını söyleyen Suna Şen, "500 liralık ev kirasını ödeyemediğim için sokağa atıldım. Yaşlı bir kadın, kızı ve torunlarıyla sokakta tek başına ne yapsın?" dedi.



Sokak ortasındaki kanepeye oturarak gözyaşı döken Şen, vefat eden eşinden kalan maaştan, başka dul kuzları da olduğu için kendisine 200 lira bağlandığını belirterek "Bende kemik erimesi var, yoğurt yemem lazım, süt içmem lazım. Kalan parayla hangi ihtiyacımı gidereyim? Mahallede hırsız var, kalan eşyalarımızı götürürler diye gözüme uyku girmiyor" diye yakındı.



Şen'in 10 yaşındaki torunu Elif ise sıcaktan vücudunda yaralar çıktığını belirterek, "Yoksulluk çok kötü bir şey. İstediğim tek bir şey var huzur. Başımızı sokacak bir evimizin olmasını istiyorum" dedi.



Gün boyu güneşin altında kalan ve vatandaşların getirdiği yemeklerle karınlarını doyuran aile, yetkililerden yardım istedi.



