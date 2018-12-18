Kırmızı bölgeye CHP'den destek

Ak Parti'li Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın açıklamış olduğu içkili mekanların şehir dışına taşınması projesine CHP Kiraz Belediye Başkan Aday Adayı Salim Özkarakaş'tan ve CHP Kiraz İlçe Başkanı İsmet Korkmaz'dan da destek geldi

Şefika Bal- Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kiraz Belediye Başkan aday adayı Salim Özkarakaş, projeyi desteklediklerini, hatta kendilerinin de bu yönde bir projelerinin olduğunu anlattı. Aday adayı Özkarakaş, "Şehircilik ve toplum açısından olumlu olarak değerlendiriyorum. Bizim de bu yönde bir çalışmamız vardı ancak biz çalışmayı restoranları 2'ye ayırarak yapmayı düşünüyoruz. Topluma kötü örnek olacak yerleri şehir dışına taşımayı, vatandaşlarımızın ailecek gelebileceği yerleri ise şehir içinde bırakmayı planlıyoruz" dedi. Projelerinde detay veren CHP Kiraz Belediye Başkan aday adayı Özkarakaş, "Daha da açıklamak gerekirse kadın çalıştıran mekanları şehir içlerinden kaldırarak inşaa edilecek yeni bölgelere göndermeyi, diğer içkili alanların devam etmesini düşünüyoruz. Şuanki belediyeden ayrılan yönümüz bu" diye belirtti. CHP Kiraz İlçe Başkanı İsmet Korkmaz da çalışmayı desteklediklerini anlatarak, "Biz çalışmayı destekliyoruz. Ancak bildiğim kadarıyla yalnızca kadın çalıştıran yerler ilçe dışına çıkarılacak. Bizlerin de bu yönde bir çalışmamız var yine kadın çalıştıran mekanların ilçe dışına taşınmasıyla alakalı" sözlerini kaydetti.

1 aya proje tamamlanacak

Kiraz Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen alkollü mekanların şehir dışına çıkarılması toplantısına Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Nazmi Dinçer ve Kiraz'ın alkollü işletme sahipleri de katıldı. Toplatıdan çıkan karar, 1 ay içerisinde Okka Taşı Mevkii'nde her biri 200 metrekare genişliğinde 8 bina inşaa edileceği ve merkezdeki restoranların bu bölgeye taşınacağı yönünde oldu.