Kırmızı bültenle aranan terörist sağ yakalandı

TSK yaptığı açıklamada "Siirt-Eruh'da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı

Kırmızı bültenle aranan terörist sağ yakalandı
01 Mayıs 2018 Salı 16:18

Siirt-Eruh'da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

2 KALAŞNİKOF İLE YAKALANDI

TSK'nın yaptığı açıklamada "Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği (Kalaşnikof) ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler; #tsk #terör
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