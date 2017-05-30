'Kırmızı fularlı kız' DEAŞ'la çatışmada öldü

Kamuoyunda 'kırmızı fularlı kız' olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'in Rakka'da DEAŞ'la yapılan çatışmada öldüğü öğrenildi

Antalya’da Gezi olaylarıyla ilgili iki davada 103 yıl hapis cezasıyla yargılanırken terör örgütü PKK kamplarına katılan “kırmızı fularlı kız” olarak bilinen 24 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil 'in Rakka'da öldüğü açıklandı.



DEAŞ'la yapılan çatışmada ölen Karacagil, Antalya'daki Gezi Parkı Eylemleri'ne katıldığı için gözaltına alınmıştı. Karacagil, 2 Ekim 2013 günü tutuklanmıştı. Polis sorgusunda 'taktığı kırmızı renkli fuların sosyalizmi simgelediği' yönünde sorular yöneltilen Karacagil, Yılmaz ve Sezgin, 4 ay 6 gün tutuklu kaldıktan sonra 6 Şubat 2014 tarihinde yurt dışı yasağı ve her hafta polis merkezine imza verme koşuluyla tahliye edilmişti. 103 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Karacagil, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarak terör örgütü PKK kamplarına gitmişti.