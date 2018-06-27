Kırmızı ışıkta cinayet!

Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta beklerken otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan çiftçi Mehmet Duman (47), yaşamını yitirdi.

Kırmızı ışıkta cinayet!
27 Haziran 2018 Çarşamba 15:00

Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Duman yönetimindeki 63 KE 426 plakalı otomobilin yanına, içerisinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen 63 MA 1051 plakalı cip yanaştı. Bu araçtan peş peşe açılan ateşte, Mehmet Duman ağır yaralandı. Şüpheliler aracı terk edip kaçarken, Duman, çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Mehmet Duman, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Duman'ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, terk edilen araçta yapılan incelemenin ardından polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #saldırı #kırmızı ışık cinayet
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