Kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim'de Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanlığından, 31 Ekim'de Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride arananMasiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu açıklandı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim 2018 günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlar listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edilmiştir."



4 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim 2018 tarihinde Şırnak Cudi Dağı Helanipir Tepe kırsalında İHA ile tespit edilen 4 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıklanmış, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilmişti.