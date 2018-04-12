Kırmızı listede aranan terörist Amanoslar'da öldürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 6 Nisan'da düzenlenen hava destekli "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur" operasyonunda ölü ele geçirilen 6 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan sözde Amanos saha genel sorumlusu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, 6 Nisan'da Jandarma Özel Harekat timleri ile güvenlik korucularının gerçekleştirdiği hava destekli "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur" operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve 'Toros' telsiz kodunu kullanan sözde Amanos saha genel sorumlusu, 1974 Batman doğumlu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet'in de olduğu belirlendi.



Teröristlerle birlikte iki M-16 tüfek, 4 Kalaşnikof tüfek, 4 el bombası, silahlara ait çok sayıda mühimmat, 6 sırt çantası ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilirken Seyithan Sinet'in üzerinden çıkan listedeki ayrıntılar da dikkati çekti. Listede 2017 yılı içerisinde Suriye'den kuryeler vasıtası ile gönderilen yüklü miktardaki Amerikan dolarının sözde eyaletlere dağıtımına ilişkin bilgiler yer alıyor.





Amonsolar'da yılbaşından bu yana 18 terörist etkisiz hale getirildi



Hatay’ın Amanoslar bölgesinde yılbaşından beri gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları ile ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 18 olarak belirtildi. Kent genelinde teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlara devam edildiği öğrenildi.



Sinet’in 2014 yılından beri Amanoslar’da faaliyet gösterdiği ve birçok eylemin talimatını verdiği öğrenildi.



Etkisiz hale getirilen terörist grubun eylemlerinden bazıları şöyle:



- 17 Mayıs 2012'de Dörtyol'daki operasyon sırasında Jandarma Binbaşı Erhan Dikmen, Üsteğmen Ahmet Tarım ve Üsteğmen Aytaç Kaya'nın şehit edilmesi



- 17 Ekim 2014 'de İskenderun ilçesinde orman yolu yapımını üstlenen şirkete ait ekskavatörün kundaklama sonucu yakılması



- 30 Temmuz 2015'te Arsuz ilçesinde Kisecik 220. Hava Radar Kıta Komutanlığına silahlı saldırı gerçekleştirilmesi



- 2 Ağustos 2015'te Arsuz ilçesinde Kisecik 220. Hava Radar Kıta Komutanlığının elektrik ihtiyacını sağlayan elektrik trafosunun patlatılması sonucu yüksek gerilim hatlarının devrilmesi



- 4 Ağustos 2015'te İskenderun ilçesinde arazideki Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi



- 11 Ağustos 2015'te İskenderun'da patlayıcı madde ile yüksek gerilim hattına sabotaj eyleminin gerçekleştirilmesi, yüksek gerilim hattının kontrolü ve onarımı için bölgede bulunan TEİAŞ ekiplerinin döşenen EYP’ye basması sonucu iki kişinin yaralanması



- 15 Ağustos 2015'te Belen İlçe Jandarma Komutanlığına silahlı saldırı



- 29 Ağustos 2015'te Payas ilçesinde su borularının sabotaj sonucu patlatılması



- 28 Eylül 2015'te Dörtyol'da GSM baz istasyonunun sabotaj sonucu patlatılması



- 1 Mart 2016'da Payas'ta yüksek gerilim hattına yönelik sabotaj eyleminin gerçekleştirilmesi



- 15 Mart 2016'da Hassa ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında EYP patlatılması



- 11 Haziran 2016'da Payas'ta arazide mayının patlaması sonucu Özel Kuvvetler Tabur Komutanı Piyade Yarbay Yakup Kutman’ın yaralanması



- 11 Temmuz 2016'da Dörtyol ilçesinde internet verici direğine yönelik sabotaj eyleminin gerçekleştirilmesi



- 14 Ekim 2016'da Hatay Jandarma Özel Harekatta görevli Uzman Çavuş. Mustafa Akdaş’ın yaralanması



- 25 Ekim 2016'da Dörtyol'da bulunan taş ocağı şantiyesindeki bir iş makinası ile 11 kamyonun yakılması



- 9 Haziran 2017'de İskenderun'da Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi



- 17 Ağustos 2017'de İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda arazideki jandarma birliklerine ateş açılması sonucu Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz'in şehit edilmesi



- 19 Ekim 2017'de Samandağ ilçesinde Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda Dörtyol Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Mehmet Ün’ün yaralanması



- 27 Şubat'ta Dörtyol ilçesinde vatandaşlara ait motosikletin gasbedilmesi