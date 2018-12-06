Kış Geldi, İndirimli Moncler Mont Almanın Tam Vakti!

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak Moncler Mont ve Moncler Yelek modellerinde %70'e varan sezon indirimi fırsatı ve uygun fiyat ile sahip olmanın adresi : Outlet Azpara

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak Moncler Mont ve Moncler Yelek modellerinde %70 'e varan sezon indirimi fırsatı ve uygun fiyat ile sahip olmanın adresi : Outlet Azpara .

Mont ve kalite kelimeleri yan yana geldiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Moncler , asırlık tecrübesi ve modaya yön veren duruşuyla zirveyi kimseye bırakmıyor. İlk zamanlar sadece profesyoneller için ürün üreten marka, günümüzde sadece dağcılara ve kayakseverlere değil; gündelik mont ve yelek modellerinin yanı sıra diğer ürünleri ile de ön plana çıkmaya başlamış görünüyor.

Türkiye Moncler mont fiyatları ortalama 2000TL ile kalitesine göre 10Bin TL civarına çıkabilmekte. Moncler Yelek fiyatlarının başlangıç fiyatı ise 1500TL civarında. Marka fiyatları pahalı gibi görünse de astarından iç dolgu malzemesine kadar kaliteyi size hissettiriyor. Unisex mont modelleri arasında Acorus, Gui, Tib modelleri yer alıyor. Bayan mont modelleri oldukça geniş olan markanın; Faucon, Avocette, Suyen, Miriel, Lace, Carezza kadın modeller arasında en öne çıkan koleksiyon ürünleri arasında yer alıyor. Erkek mont modelleri arasında ise Genius 2018/2019 kış sezonunun en önde modelleri olan Dervaux, Marque, VLTN, Clamart modelleri yer alıyor.

Kaz tüyü şişme kadın montları, bomber ve parka modelleri, kürk - tüy detaylı kapüşonlu montlar, kapşonlu yelek modelleri, şişme yelek modelleri, kazak, sweatshirt, bere gibi kışı sıcak ve şık bir şekilde geçirmenizi sağlayacak tüm ürünlere indirimli bir şekilde sahip olmanız mümkün. Günümüzde sosyal seviye göstergesi haline gelen Moncler , yıllar boyunca sürekli konuşulması ve taklit edilmesine rağmen kalitesi ve yön veren tasarımları sayesinde modasının hiçbir zaman geçmemesiyle ne kadar başarılı ve popüler bir marka olduğunu ispatlıyor.

Kayak yaparken doğa ile en şık halinizle mücadele etmek istiyorsanız Moncler tam size göre. Üstelik kayak sonrası şehire adapte olmak kendine has harika tasarımları ve şık çizgileri ile çok kolay olacak. Her kesime hitap eden tasarımları arasında mutlaka size uygun bir ürün bulacaksınız. Vücut ısısını koruyan, yıllarca kalitesini koruyabilen montlardan birine sahip olmak istiyorsanız Moncler Outlet Azpara sayfasını mutlaka ziyaret edin. %70 'e varan indirimler ile şık ve kaliteli bir monta sahip olabilir, yıllarca giymenin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca ilk siparişinizden önce mail listesine kaydolarak E-Bülten abonelerine özel sepette ekstra %10 indirim kupon kodu ile ekstra indirim kazanabilirsiniz.