Kış Lastiği Artık Binek Araçlar İçinde Zorunlu

Bugüne kadar kış lastiği uygulaması sadece ticari araçlar için zorunlu şekilde uygulanıyordu fakat artık ticari ya da özel olduğu fark etmeksizin bütün araç sahipleri kış lastiği kullanmak zorunda

Soğuk havalar artık yavaş yavaş kapıya dayanırken, kışın da gelişi eli kulağında diyebiliriz. Bu durum yayaları olduğu kadar araç sahiplerini de endişelendirirken, özellikle buz tutmuş yollarda ve karlı havalarda araba kullanmak son derece riskli oluyor. Her yıl ülke genelinde pek çok kişi yol problemlerinden ötürü hayatını kaybederken, önlem olarak da zincir veya kış lastiği tercih ediliyor.

Buna rağmen kış lastiği fiyatları nedeniyle pek fazla rağbet görmüyor ve insanlar da genellikle birkaç hafta süren karlı havaları zincir ya da normal lastikleriyle geçiriyorlar.

Bugüne kadar kış lastiği uygulaması sadece ticari araçlar için zorunlu şekilde uygulanıyordu fakat artık ticari ya da özel olduğu fark etmeksizin bütün araç sahipleri kış lastiği kullanmak zorunda. 1 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiriye göre artık ülke genelindeki bütün karayollarında araçlar kış lastiği takmak zorunda.

Her ne kadar karar geçtiğimiz Nisan ayında getirilmiş olsa da, önümüzdeki Aralık ayında yani yaklaşık iki ay sonra uygulamaya konacak ve 1 Aralık 2017 ile 1 Nisan 2018 tarihlerini kapsayacak. Ondan sonra devam eden yıllarda da aynı şekilde tatbik edilecek. Şimdiden araç sahipleri kış lastiği fiyatları konusunda araştırmaya girerken, yılın bu dört ayında kış lastiği kullanmadan yola çıkan araçlara 625 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kış lastiği takmak kimler için zorunlu sorusunu yöneltiyorsanız, dediğimiz gibi artık kural sadece ticari araçlar için geçerli değil. Özellikle şehirlerarası karayollarında binek otomobiller de bu uygulamaya uymak zorunda olacak. Şehir içindeki uygulamalar ise o anki hava durumuna göre yerel yönetimler ve valilikler tarafından belirlenecek, ardından duyuru yapılacak.

Araçlarda zincir bulunup bulunmaması da önemsizken, zincir kullanan araçlar da kış lastiği kullanmak zorunda. Yeni uygulamanın denetimi Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da gerçekleştirilecek.