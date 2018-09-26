Kadınlar topuklu ayakkabılara bir hayli meraklıdır. Küçük yaşlardan itibaren topuklu ayakkabı giymek isterler

Kadınlar topuklu ayakkabılara bir hayli meraklıdır. Küçük yaşlardan itibaren topuklu ayakkabı giymek isterler. Fakat her kadın topuklu ayakkabı ile rahat hareket edemez ya da ayakta duramaz. Topuklu ayakkabı tecrübesi olmayanlar için kısa topuklu ayakkabı modelleri önerilmektedir. Loşa topuklu ayakkabı daha uzun topuklu kullanımlarına bir hazırlık süreci olarak da değerlendirilebilir. Fakat bazı kadınların bu deneme sürecinin ardından uzun topuk kullanma isteği biter ve kısa topuk tercihleri ortaya çıkar. Kısa topuklu ayakkabı giymek için küçük yaşlardan itibaren antrenman niteliğinde yürüyüşler yapılabilir. Bu sayede topuklu ile yürümekte tecrübe sahibi olunur.

Kısa Topuklu Ayakkabı Modelleri