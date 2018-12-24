Kısır tartışmalardan uzak, bilim üretmek istiyoruz

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Sayıştay Başkanlığının 2017 yılı denetim raporlarıyla ilgili üniversitenin çeşitli haberlere konu olmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Şeffaf yönetim anlayışıyla 1 yılı aşkın süredir, öğrenci ve çalışanlarla huzurlu bir ortamda bilim ürettiklerine dikkat çeken Rektör Budak, "Bizim yönetimimiz öncesini kapsayan iddialarla ilgili yorumda bulunmak istemiyorum. Devletimizin ilgili birimleri yapılması gerekenleri zaten yapıyor. Biz; bu tartışmalardan uzak, devletimize, milletimize katkıda bulunmak amacıyla bilim üretmek için çalışıyoruz" dedi.

Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 2017 yılı denetim raporlarıyla ilgili EÜ'nün bazı haberlere konu olmasından büyük üzüntü duyduklarını kaydeden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, devlet ve milletle barışık, kısır tartışmalardan uzak, şeffaf yönetim anlayışıyla bilim ürettiklerini vurguladı.

Beyaz bir sayfa açtık

İddialarla ilgili Rektör Budak, "Söz konusu iddialarla ilgili devam eden bir yargı süreci var. Geçmiş dönemleri kapsayan iddialarla ilgili yorumda bulunmak istemiyorum. Biz, beyaz bir sayfa açıp geçmişte yaşanan olumsuzlukların ürettiği engellerden kurtulmak istiyoruz. Devletimizin ilgili birimleri gerekeni zaten yapıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık 1 yıl önce atandığım günden bu yana üniversitemizi bir dünya markası haline getirmek için yoğun çaba içindeyiz. Bir devlet üniversitesi olarak Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin bütün organlarıyla temas içinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Köklü üniversitemizdeki donanımlı bilim insanlarımızla devletimizin öncelikli alanları başta olmak üzere devletimize ve milletimize faydalı olmak adına bilim üretiyoruz" diye konuştu.

Bir yılda 125 sıra yükseldi

Son bir yılda yapılan çalışmalarla EÜ'nün uluslararası bilim camiasında görünürlüğünün de arttığının altını çizen Rektör Budak, "Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre üniversitemiz son bir yılda 125 basamak birden yükseldi. Ayrıca Türkiye'de 4'üncü sıraya çıktı. Tüm bunlar Ege Üniversitesi ailesinin başarısıdır. Çalışanlarımızla öğrencimizle el ele verip huzur ve güven ortamında üniversitemizi geliştirmek ve daha ileri sevilere taşımak için aralıksız çalışıyoruz" dedi.