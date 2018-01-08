Kişiye Özel Toplu Mesaj Artık Mümkün

Bazı kimseler toplu mesaj halinde gönderilen iletileri sevmemekte ve bizzat kendine hitaben mesaj gönderilmesini isteyebilmektedir

Bazı kimseler toplu mesaj halinde gönderilen iletileri sevmemekte ve bizzat kendine hitaben mesaj gönderilmesini isteyebilmektedir. Ancak mesaj gönderen açısından bu durum biraz sıkıntılıdır. Zira aynı anda binlerce kişiye mesaj gönderen bir kişi ya da kurum her mesaj için kişinin adını eklemek zorunda kalacak ve bu da ciddi zaman kaybına neden olacaktır. Ancak artık hem alıcı hem de göndericinin gönlünü memnun edecek bir uygulama geliştirildiğini sizlere müjdelemek isteriz.

Otomatik Ad-Soyad Ekleme

Artık geliştirilen bu uygulama sayesinde mesaj gönderilen her bir alıcının ad ve soyadı otomatik olarak eklenecektir. Bu sayede herhangi bir şekilde manuel düzenleme yapmak söz konusu olmayacaktır. İşte bu sayede alıcılar normalde açmayacakları bir toplu mesajı adlarına hitap ettiği için açacaklardır. Böylelikle ilgilerini çeken bir durum olursa sizlerle irtibata geçmeleri de mümkün olacaktır.

Yanıtlama Adresi Belirtme

Eğer toplu mesaj gönderdiğiniz mail adresi ile geri dönüşlerin alındığı mail adresi farklı olsun istiyorsanız bu durumda farklı bir adresi de belirleyebilmeniz mümkündür. Bu sayede çok daha kolay bir şekilde mesajları inceleyebilecek ve potansiyel müşteri kitlesini çok daha iyi bir şekilde tespit edebileceksiniz.

Tüm bunları yapan firma ya da bireyler çok daha etkin bir şekilde geri dönüş imkanı elde edeceklerdir. İşte sizler de bu imkanlardan faydalanarak işletmenizi daha da çok büyütebilirsiniz. Dolayısıyla teknolojinin bu yönlerini kullanmak rakipleriniz karşısında birkaç adım daha öne geçmek anlamına gelecektir. O halde daha da fazla oyalanmadan sizler de kararınızı vermeli ve geç kalmadan kişiye özel toplu mail gönderme hizmetlerinden faydalanmalısınız. Ayrıca tüm istatistikleri de anlık olarak takip edebilecek olmanız da sizler için büyük bir avantajdır.