Kitaba bir günde % 25 zam

Döviz kurundaki artış yayıncılık sektörünü de etkiledi. Dolarla alınan kağıt, kitapta birkaç günde yüzde 25 zam olarak hayatımıza yansıdı. Ani gelen artıştan Alsancak Sevgi Yolu'ndaki esnaf da, alışveriş yapan okuyucu da şaşkın

Süleyman Gülen / Burcu Özkan- Alsancak Sevgi Yolu her gün yüzlerce okuyucunun ziyaret ettiği bir kültür merkezi. Son zamanlarda dövizde olan artış bu kitap merkezini de etkiledi. Esnaf aynı kitabın bir günde 10 liraya varan fiyat artışını anlamaya çalışıyor. Okuyucu ise yükselen fiyatlar yüzünden 2. el kitap almanın bile zorlaştığını söylüyor.

Yükselen döviz kuru yüzünden Alsancak Sevgi Yolu esnafı da, kitap almaya giden okuyucu da zor durumda. Konu ile ilgili konuşan kitapçı Ozan Kara, geçen sene 43 lira olan kitabın şimdi 70 lira olduğunu söyledi. Kara "Dolar artışı şu anda bütün kitap fiyatlarını yüzde 25-30 oranında arttırdı. Geçen sene 43 lira olan kitap, doların 5 lira olmasıyla 53 lira olmuştu. Şimdi ise doların 7 liraya kadar çıkmasıyla aynı kitap 70 lira oldu. Satışlar durdu diyebilirim. Fiyatlar yüzünden insanlar sadece kitaplara bakmakla yetiniyor. Geçen seneye oranla ve sezonun da etkisiyle çok durgun günler geçiriyoruz. Döviz kitabı da vurdu, okuyucuyu da" dedi.

Sevgi Yolu'ndaki diğer bir esnaf İlyas Minaz ise her gün etiket değiştirdiğini belirtti. Minaz "Dolar artışından önce satışlarımız durgundu, dolar artınca tamamen durdu diyebilirim. Matematik test kitabının satış fiyatı 38 liraydı. Bu fiyat bile tek kaynak için çok pahalı. Sonra yeni baskısıyla birlikye 54 liraya geldi ve dünkü zamdan sonra aynı kitap 70 liraya çıktı. Devletin verdiği hiçbir kitap kullanılmıyor. Sözde ücretsiz kitap veriliyor ancak kimse yüzüne bile bakmıyor. Kağıt dolar üzerinden geldiği için tamamen dolara bağlıyız. Ancak fiyatlar daha da çıkacak gibi görünüyor. Her gün etiket değiştiriyoruz" dedi.

Sevgi Yolu'nda yardımcı kaynak kitap satan esnaf Burkay Aslan ise "Dolar artmadan önce de fiyatlar yüksekti, dolar artınca da bunun üzerine yüzde 30 artış daha eklendi. Müşteri yok denecek kadar az ve gittikçe azalıyor. 20 liralık kitap oldu 45 lira. İnsanların alım gücü düşük. Bu insanlar bunu nasıl alsın?" diye konuştu.

'Kitap alamayacağız'

Fiyatların artışı sadece esnafı değil, oradan kitaplarını temin eden öğrenciyi de vurdu. Fiyatlar yüzünden şok içerisinde olduklarını belirten öğrenci Buse Toprak, Ilgın ve Ezgi artık ucuz kitap bulmanın zor olduğunu söyledi. Buse Toprak "Özellikle son iki günde kitap fiyatları çok pahalılaştı. Öğrenci olarak şaşkınız. Geçen hafta 10 liraya aldığım kitap şimdi 20-30 liralara kadar çıkmış. Eskiden kullanmadığım kitabımı getirip 1 kitapla değişim yapabiliyordum. Şimdi ise 4 kitap verip 1 tane kullanılmış 2. el kitabı zor alıyorum" dedi. Lise öğrencisi Ilgın ve Ezgi ise "Önceden dışarı kitap almak için çıktığımızda 10 civarında kitap alıyorduk. Şimdi bırakın 10 kitap almayı dışarı kitap almak için bile çıkamıyoruz. Önceden 3 kitap 20 lira gibi kampanyalar görüyorduk, şimdi artık bunları fiyat artışları yüzünden göremez olduk. Fiyatlar bu durumdayken internetten okumak zorunda kalacağız" diye konuştu.