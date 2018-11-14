Kıyıdan 6 buçuk kilo levrek yakaladı

Antalya Sarısu Plajı’nda amatör balıkçı Şenol Gülen (49), kıyıdan oltasıyla 6 buçuk kilo 82 santimetre uzunluğunda levrek yakaladı. Etrafındaki balıkçıların heyecanlı bekleyişiyle levreği zor da olsa oltasıyla çekmeyi başaran Gülen’in mutluluğu gözlerinden okundu

Süleyman Gülen- Balık tutmayı çok sevdiğini ve çoğu zaman kıyıdan balık yakaladığını belirten Şenol Gülen, böyle büyük bir balığın oltasına takılmasına inanamadığını söyledi. Etraftan çok güzel tepkiler aldığının altını çizen Gülen ‘’Balık tutmayı çok seviyorum ve emekli olduğum için bolca da zamanım oluyor. Çoğu zaman Konyaaltı’nda tutardım ancak bu sefer Sarısu taraflarına gideyim dedim. İyi ki de demişim, böyle büyük bir kısmet beni bekliyormuş. Balık takıldığı zaman oltam neredeyse denize uçuyordu, zor yakaladım. Levreğin inanılmaz bir kuvveti vardı ve çok zorlansam da kıyıya çekmeyi başardım. Balığı kıyıya çekince etrafımdaki balıkçı arkadaşlar bile inanamadı. Hepsi gelip tek tek tebrik etti ve çok güzel tepkiler aldım. Daha sonra balığın fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca ‘’Usta bize de balık tutmayı öğret’’ cinsinden güzel mesajlar aldım. Balığı ailecek 3 gün boyunca pişirip pişirip yedik’’ diye konuştu.

