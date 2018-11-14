Kıyıdan 6 buçuk kilo levrek yakaladı

Antalya Sarısu Plajı’nda amatör balıkçı Şenol Gülen (49), kıyıdan oltasıyla 6 buçuk kilo 82 santimetre uzunluğunda levrek yakaladı. Etrafındaki balıkçıların heyecanlı bekleyişiyle levreği zor da olsa oltasıyla çekmeyi başaran Gülen’in mutluluğu gözlerinden okundu

Kıyıdan 6 buçuk kilo levrek yakaladı
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:10

Süleyman Gülen- Balık tutmayı çok sevdiğini ve çoğu zaman kıyıdan balık yakaladığını belirten Şenol Gülen, böyle büyük bir balığın oltasına takılmasına inanamadığını söyledi. Etraftan çok güzel tepkiler aldığının altını çizen Gülen ‘’Balık tutmayı çok seviyorum ve emekli olduğum için bolca da zamanım oluyor. Çoğu zaman Konyaaltı’nda tutardım ancak bu sefer Sarısu taraflarına gideyim dedim. İyi ki de demişim, böyle büyük bir kısmet beni bekliyormuş. Balık takıldığı zaman oltam neredeyse denize uçuyordu, zor yakaladım. Levreğin inanılmaz bir kuvveti vardı ve çok zorlansam da kıyıya çekmeyi başardım. Balığı kıyıya çekince etrafımdaki balıkçı arkadaşlar bile inanamadı. Hepsi gelip tek tek tebrik etti ve çok güzel tepkiler aldım. Daha sonra balığın fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca ‘’Usta bize de balık tutmayı öğret’’ cinsinden güzel mesajlar aldım. Balığı ailecek 3 gün boyunca pişirip pişirip yedik’’ diye konuştu.
 

Etiketler; #balık #balık tutmak #antalya
Önceki Haber
Gazinoda çıkan kavgada araya giren iki kişi vuruldu
Sonraki Haber
Balıkçı limanı bu hale geldi!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.