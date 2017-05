Kız arkadaşını öldürdü, intihara kalkıştı. Geriye şok mesajlar bıraktı

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’ndeki Hürriyet Anadolu Lisesi’nin 10’uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Hasan C. sınıfta arkadaşı aynı yaştaki Nilüfer Acar’ı sınıfta vurarak öldürdü. Hasan C., daha sonra ise intihara kalkıştı

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’ndeki Hürriyet Anadolu Lisesi’nin 10’uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Hasan C., bu sabah birlikte okula geldiği sınıf arkadaşı aynı yaştaki Nilüfer Acar’ı sınıf içinde tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Nilüfer Acar, olay yerinde yaşamanı yitirirken, Hasan C. ağır yaralı kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.



Babasına ait ruhsatsız tabancayla olayı gerçekleştiren derslerinde çok başarılı olan Hasan C.’nin sınıf arkadaşlarıyla birlikte kullandıkları 'Kupkuru' adlı WhatsApp grubundan olaydan bir saat önce tüyler ürperten mesajlar attığı ortaya çıktı. Mesajlarında organlarının bağışlanmasını isteyen Hasan C., “Arkamdan katil matil de demeyin, kız kendi istedi, istiyordu. Katil olmayı isterdim, sınıfa gelip ya da dışarıda seri 50- 100 kişiyi öldürmek ne güzel olurdu ama imkanlar buna elveriyor. Hem riske giremem” diye yazdı.



Olay, kentin gözde okullarından Hürriyet Anadolu Lisesi’nin üçüncü katında bulunan 10-D sınıfında bugün saat 08.10'da meydana geldi. Sabah okula arkadaşı Nilüfer Acar ile gelen Hasan C., ilk dersleri boş olduğu için kimsenin bulunmadığı üçüncü kattaki sınıfına çıktı. İddiaya göre, Hasan C. yanındaki başka bir öğrenciyi dışarıya çıkardıktan sonra, babasına ait ruhsatsız tabancayla Nilüfer Acar’ın başına ateş etti, ardından namluyu kendi başına doğrultarak tetiği çekti.



HASTANEDE KALBİ ÇALIŞTIRILDI

UKRAYNA'DA DOĞMUŞTU

BİR HAFTA ÖNCE BABASIYLA TARTIŞTI



BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ

TÜYLER ÜRPERTEN WHATSAPP MESAJLARI

“ORGANLARIMI BAĞIŞLAYIN”

KIZ KENDİ İSTEDİ

Silah sesleri duyan öğrenmenler ve öğrenciler sınıfa girdiklerinde yerde yatan Nilüfer Acar ve Hasan C.’yi kanlar içinde yerde buldu. Kan gölüne dönen sınıfı gören öğrenciler büyük panik yaşarken, haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Servis ambulansı görevlileri Nilüfer Acar'ın öldüğünü belirledi, ağır yaralı Hasan C.’yi Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastane açil servisinde duran kalbi çalıştırılan Hasan C. yoğun bakımda tedavi altına alındı.Olay nedeniyle okul tatil edilirken, sınıfta yapılan incelemede iki boş kovan bulundu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Nilüfer Acar’ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.Onur ve Tatyana Acar çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Nilüfer Acar’ın, Ukrayna doğumlu olduğu öğrenildi. Nilüfer’in babası Onur Acar'ın uzun yol TIR sürücüsü olduğu, eşiyle Ukrayna’da tanıştığı ve evlendiği bildirildi.Ayşe ve Sargun C. çiftinin büyük çocukları olan ve 5 yaşında bir kardeşi bulunan Hasan C.’nin ise bir hafta önce bir otomobil fabrikasında çalışan babasıyla tartıştığı ve olayda kullanılan ruhsatsız silahın da babasına ait olduğu kaydedildi.Bu arada, hastanede yaşam mücadelesi veren Hasan C.'nın okulda başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi. Hasan C.'nin babası Sargun C.'nin geçen yıl haziran ayında oğlunun taktir ve başarı belgelerinin yer aldığı bir fotoğrafı, 'Oğlumdan babalar günü hediyesi' cümlesiyle paylaştığı kaydedildi.Arkadaşı tarafından öldürülen Nilüfer Acar'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarınca Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Isparta'ya götürülen Acar'ın cenazesinin yarın bu kentte toprağa verileceği belirtildi.Olayın soruşturulması sırasında hastanede tedavi altına alınan Hasan C.’nin sınıf arkadaşlarıyla birlikte kullandıkları 'Kupkuru' adlı WhatsApp grubundan olay öncesi, bugün saat 07.00'den itibaren tüyler ürperten mesajlar yazdığı ortaya çıktı.Hasan C.’nin birinci ve uzun mesajında şu ifadeler yer aldı:“Aileme dersiniz ne halt olduğumu. İşte ateistti bilmem neydi diye. Cenaze masrafı çıkardı diye lanet okurlar. Şöyle düşünsünler, Yaşam zaten o para çıkacaktı onlardan. Belki kat kat fazlası. Bunu yaptığım için hiç pişman değilim, gittiğim yer nere bilmiyorum ama orada mutlu olduğuma emin olun. Tavsiye, son söz bilmem ne işlerine girmeyeceğim. Söyleyecek çok şey var. En iyisi hiçbir şey söylememek, iyisiyle kötüsüyle işte öyle böyle. Kimiyle 2, kimiyle bir yılı geçirdik bitti gitti. Takmayın fazla, zaten yaz tatilinden itibaren kimseyle görüşmeyecektim. Oğlum TM’yim görmeyecektik bile birbirimizi mutluyum. En fazla bu kadar mutlu olabilirdim. Sonunda bitti işte, daha ne olsun bilmiyorum. Belki babam hapse girecek falan ama ne yapayım ben de istemezdim girmesini. Birkaç üzülün işte zaten bugün cuma işte.”Hasan C. grupta yazdığı diğer mesajında ise, “Pazartesi 3- 5 çiçek koyarsınız sıraya sonra unutun bitsin gitsin. İşte bana kalsa o çiçekleri de koymayın. Organım oyum buyum neyim varsa sağa sola dağıtın bağışlayın. Yaşarken bir işe yaramadım, bari ölünce bir işe yararım. Aga kullansın guardı kaldırdım, arkadaşlar da verdim hesabı sen de faydalan.Arkamdan katil matil de demeyin, kız kendi istedi, istiyordu. Katil olmayı isterdim sınıfa gelip ya da dışarıda seri 50- 100 kişiyi öldürmek ne güzel olurdu ki ama imkanlar buna elveriyor. Hem riske giremem. Hakikat ölümde gizlidir. Ölümse hakikatin ta kendisidir. Bu arada ölünün arkasından Kuran okunmaz, saçma sapan ayinler yapmayın arkamdan.”Sabah meydana gelen olayla ilgili Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Rehber öğretmen ve sınıf öğrenmeni ile idarecilerin konuyla ilgili ifadelerine başvurulacağı belirtildi.Sağlık Araştırmaları ve Stratejileri Derneği Başkanı Psikiyatr Prof. Dr. Rüstem Aşkın, DHA muhabirine Hürriyet Anadolu Lisesi’ndeki olayı ve WhatsApp yazışmalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Aşkın, kızın mağdur, olayı gerçekleştiren gencin de şiddet eğilimi olan bir delikanlı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Muhtemeldir ki, bu uygunsuz şiddet ve benzeri tarzı nedeniyle de arkadaşı ile belki bütün arkadaşlarıyla, ailesiyle, iletişim sorunu yaşıyor olduğu düşünülebilir. Yetiştiği, yaşadığı çevreyi yeterince bilmiyoruz. Ancak sosyoekonomik seviyelerinin zayıf olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen bu da etrafından şiddet eğilimini besleyen iletiler aldığını düşündürmektedir. Ölümü yüceltir türdeki ifadesi, yine ölüm kavramını bu çocukta yeterince gelişmediğini de akla getirmektedir. Geleneksel, kültürel değerlerimizin yine zayıf kaldığı anlaşılmaktadır. Nihayetinde arkadaşı ile ikili ilişkilerini ayrıntılı irdelemeden net karar vermek zor görülmektedir. Ancak bu ikili ilişkide karşılıklı aksaklık iletişim hataları olduğu akla gelmektedir. Zaman zaman okuldaki eğitim kadrosunun da bu tür şiddet eylemi taşıyan çocuklardan uzak kalmayı tercih ettikleri görüyoruz. Belki bu genç rehberlik öğretmenine başvursaydı olabilir ki, kendisi tedaviye yönlendirilebilir yararlı olunabilirdi. Ama bütün bunlar ayrıntılara vakıf değiliz."