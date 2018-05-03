Kız arkadaşıyla görüntülü konuşurken intihar etti!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde görevli Uzman Çavuş Şahin C. (22), telefonla görüntülü görüştüğü kız arkadaşıyla çıkan tartışma sırasında tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi

Kız arkadaşıyla görüntülü konuşurken intihar etti!
03 Mayıs 2018 Perşembe 11:51

​Kelkit ilçesi Jandarma Komando Asayiş Timi'nde görevli Uzman Çavuş Şahin C., dün akşam saatlerinde yaşadığı evde cep telefonu ile kız arkadaşıyla görüntülü görüşme yaparken tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancasını çıkartan Şahin C., başına tek el ateş etti. Şoka giren genç kız, bir süre sonra durumu, Şahin C.'nin ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Uzman Çavuş Şahin C.'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Uzman Çavuş Şahin C.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Zonguldak nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Şahin C.’nin yaklaşık 1 yıldır Kelkit ilçesinde görev yaptığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #asker #asker intihar #uzmun çavuş intihar
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