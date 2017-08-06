Kız istemeye giden uzman çavuş kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı

ÇANKIRI'dan kız istemek için Kastamonu'ya giden ailenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Damat adayı sürücü Jandarma Uzman Çavuş 27 yaşındaki Hakan Küçük, babası 55 yaşındaki Raşit Küçük ve akrabaları 55 yaşındaki Nebie Karavelioğlu öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Kastamonu-Ankara yolunun Beşdeğirmenler mevkisinde meydana geldi. Küçük ailesi, kız istemek için Çankırı'dan Kastamonu'ya yola çıktı. Damat adayı Jandarma Uzman Çavuş Hakan Küçük'ün kullandığı 38 ZU 286 plakalı otomobil, virajı döndükten sonra bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlandı. Araçtan fırlayan sürücü Hakan Küçük ile babası Raşit Küçük ve akrabası Nebie Karavelioğlu öldü. Annesi Sakine Küçük, Safiye Karavelioğlu ve 5 yaşındaki Sıla Karavelioğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ölen 3 kişinin cesetleri de cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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