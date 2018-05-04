Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Durağan ilçesine, İstanbul'dan kız istemeye gelen ailenin bulunduğu otomobil, takla attı. Kazada, 9 aylık Zümranur Gezer ve babası Mustafa Gezer (39) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 kişi hayatını kaybetti
04 Mayıs 2018 Cuma 13:47

Kaza, Durağan ilçesi Alpaşalı köyü Edilli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Sinop'a kız istemeye gelen ailenin içinde bulunduğu 34 LT 1160 plakalı otomobil, sürücü Arif Karaaslan'ın (43) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada aracın ön camdan fırlayan Mustafa Gezer ile 9 aylık kızı Zümranur Gezer olay yerinde yaşamını yitirdi, Ramazan Gezer, Şükran Gezer, Arif Karaaslan ve Sahne Karaaslan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sinop ve Boyabat devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Durağan-Saraydüzü karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sinop #kaza #ölüm
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