Kız kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü

Sinop'un Durağan İlçesi'nde 40 yaşındaki Ercan Ö., tartıştığı kız kardeşi 35 yaşındaki Dilek Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü

Olay Sinop'un Durağan İlçesi Boyalıca Köyü'nde meydana geldi. Eşinden ayrılan 3 çocuk annesi Dilek Ö. ile ağabeyi 3 çocuk babası Ercan Ö. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Ö., İddiaya göre kız kardeşine tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine eve gelen yakınları ve komşuları Dilek Ö.'yü yerde kanlar içinde buldu. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ağabey ise jandarmaya giderek teslim oldu.