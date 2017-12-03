Kız kardeşinin eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde öldürülen Mustafa Biçer'in (27) eski eşinin ağabeyi Fuat Erkaşka (30) tutuklandı

20 Kasım'da Namık Kemal Mahallesi 66 sokak üzerinde, av tüfeği ile vurularak öldürülen bir çocuk babası Mustafa Biçer'in eski kaynı Fuat Erkaşka bugün cinayeti kendisinin işlediğini belirterek teslim oldu. Emniyette yapılan sorgulamanın ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen Fuat Erkaşka, verdiği ifadesinde Mustafa Biçer'in ailesini ve kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü.



Erkaşa, "Tehdit ve baskılarından kurtarmak için kız kardeşimi Tekirdağ'a gönderdim. Ölümle tehdit ettiği için yerini söylemedik. Bunun üzerine Mustafa Biçer daha çok baskı yapıp ailemi ve beni tehdit etmeye başladı. Olay günü evimin önüne geldi, hamile eşimin evde olduğunu yukarı gelip çay içerek konuşmasını söyledim. Israrla aşağıya çağırdı ağır hakaret ve küfürlerin ardından kavga etmeye başladık. Koşarak evden tüfeğimi aldım, o silahı ile beni vurmadan ben ateş ettim ve olay yerinden kaçtım" dedi. Cinayet zanlısı Fuat Erkaşka, tutuklanarak cezaevine gönderildi.









Kaynak: