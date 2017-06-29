Kız öğrencileri odasında taciz eden okul müdürüne 96 yıl hapis

BOLU'nun Seben ilçesi'nde bulunan Seben Çok Programlı Lisesi Müdürü 58 yaşındaki Metin S., 10 kız öğrencisine odasında cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 96 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Geçen yıl Haziran ayında Seben Çok Programlı Lisesi'ne müdür olarak atanan Metin S., iddiaya göre 10 kız öğrenciye odasında cinsel tacizde bulundu. Metin S.'nin, elle taciz ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdiği, birine üzerinde 'Seni seviyorum' yazılı kupa bardak hediye ettiği ileri sürüldü. Öğrencilerin ve velilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Metin S., polis ekipleri tarafından Aralık ayında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan incelemede Metin S.'nin öğrencilere tacizinin odasındaki güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Metin S.'nin, kendisinden önceki müdür tarafından odaya konulan güvenlik kamerasından haberinin olmadığı belirtildi.



'BABA ŞEFKATİ' DEDİ



'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 7 aydır tutuklu yargılanan Metin S., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında suçlamaları reddederek, 39 yıllık eğitimci olduğunu ve çocuklara baba şefkatiyle yaklaştığını ileri sürdü. Metin S., 5 öğrencisine sarkıntılıktan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İ.A. adlı öğrencisine karşı cinsel istismardan 17 yıl 7 ay hapis cezası verilen Metin S., diğer 4 öğrencisine de cinsel tacizden ayrı ayrı 12'şer yıl hapis cezasıyla birlikte toplam 96 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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