Kız tartışması ölümle bitti!

Kastamonu'da oto yıkamacıda çalışan 17 yaşındaki E.K., kafede garson olarak çalışan 16 yaşındaki Ali Osman Duvar'ı bıçakla öldürdü

Olay, gece saatlerinde Cebrail Mahallesi'nde Ali Osman Duvar'ın çalıştığı kafede meydana geldi. Aynı kıza ilgi duydukları ileri sürülen gençlerden E.K., ile Ali Osman Duvar'ın arası açıldı. Kafeye giden E.K., tartıştığı Ali Osman Duvar'ı yanında getirdiği bıçakla sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 3 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Duvar, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duvar, sabaha karşı hayatını kaybetti.



E.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.