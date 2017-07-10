Kızı cinsel istismara uğradı, o da göz yumdu!

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde zihinsel engelli 17 yaşındaki N.Ö.'ye cinsel istismarda bulunmaktan 53 yaşındaki Mustafa G. ile istismara göz yumduğu iddia edilen genç kızın babası 43 yaşındaki S.Ö. tutuklandıktan sonra, ailenin 4 çocuğu devlet tarafından koruma altına alındı

Şarköy'ün Yeniköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli N.Ö., geçen hafta annesi T.Ö.'ye ailesinin tanıdığı emekli hademe Mustafa G.'nin cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Dünyaya getirdiği 5 çocuğundan 4'ü zihinsel engelli olan T.Ö., kızının eğitim aldığı ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibine durumu anlatıp, kendilerine yardımcı olmasını istedi. Merkez sahibi de Şarköy Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, şikayette bulundu. Şarköy Cumhuriyet Savcısı Gökmen Özmen, soruşturma başlatıp N.Ö.'nün psikologlar eşliğinde ifadesini aldı. İfadenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir okulda görev yaparken 5 ay önce emekli olan hademe Mustafa G.'yi evinde gözaltına aldı.



Mustafa G., çocuklarının eğitim gördüğü okulda hademelik yaparken, yaklaşık 1.5 yıl önce Ö. ailesi ile tanıştığını söyledi. Ailenin sık sık evlerine geldiğini belirten Mustafa G., "T.Ö, çocuklarıyla birlikte evime gelmeye başladı. Babaları S.Ö., çocukları ile bize gelir, kalırdı. Biz baba ile alkol alırdık. Ben acıdığım için aileye yardım ediyordum. Gelmedikleri zaman da çocuklar beni telefonla arayıp, yiyecek sipariş ederlerdi. Çocuklarla telefonla görüştüğüm zaman arkadan anne ve babalarının sesleri geliyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Anneleri T.Ö. ile ilişkimi bitirdiğim için bana iftira atıyor" dedi.



ÖZ BABA: BİZE YARDIM ETTİĞİ İÇİN BİR ŞEY DİYEMEDİM

KAYMAKAM ÇOCUKLARIN ALINMASINI İSTEDİ