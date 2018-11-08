Kızılay'dan Suriye'ye 42 bin tır yardım

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, günde ortalama 20-25 insani yardım taşıyan tırın Suriye'ye giriş yaptığını belirterek, "Türk Kızılayı'nın, çatışmaların başladığı günden bugüne Suriye'ye bizatihi kendi ilettiği veya ortaklarıyla sevk ettiği insani yardım malzemesi 42 bin tır civarında." dedi

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle zor durumdaki sivil halkın yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Günde ortalama insani yardım taşıyan 20-25 tırın Suriye'ye giriş yaptığını hatırlatan Kınık, şöyle konuştu:

"Türk Kızılayı'nın, çatışmaların başladığı günden bugüne Suriye'ye bizatihi kendi ilettiği veya ortaklarıyla sevk ettiği insani yardım malzemesi 42 bin tır civarında. Bu süreçte ağırlıklı olarak gıda, giyim ve barınma malzemeleri ulaştırıldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile İdlib konusunda varılan ateşkesin ardından bölgede hayat normala dönmeye başladı. Böylece o bölgelere gönderilen yardımlar noktasında da bir rahatlama yaşandı. Hem bizim kendi yardımlarımız hem uluslararası kuruluşların Birleşmiş Milletler gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Suriye'nin içerisindeki yaklaşık 6,5 milyon yerlerinden edinmiş iç mülteciye yönelik yapmış olduğu yardımlar noktasında destek olmaya çalışıyoruz. "

Suriye'de yardımların dışında da bazı faaliyetlerin devam ettiğini hatırlatan Kınık, tarımın teşviki, kalıcı konutların inşa edilmesi, hijyen, sağlık hizmetlerinin sunulması, güvenlik gibi çok boyutlu çalışmalar yürütüldüğüne işaret etti.

Çalışmaların bölgede 8'inci yılına giren kirli savaşın etkilerini azaltmaya yönelik ciddi bir pozitif atmosfer oluşturduğunu dile getiren Kınık, "Bu atmosfer Türkiye'den geri dönüşleri teşvik edici ve bir tetik noktası oldu." dedi.

"İnsani desteğin kesintisiz devam etmesi için çalışıyoruz"

Suriye'de kötü durumdaki kampların iyileştirilmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Kınık, sağlık problemlerinin giderilmesi noktasında da sivil halka hizmet verdiklerini kaydetti.

Bab ve Çobanbey'de 200 yataklı 2 bölge hastanesi inşa edildiğini anımsatan Kınık, "Hastaneler hizmete açılmaya hazır noktaya geldi. Bu anlamda personel desteği bizim tarafımızdan sağlanan yapı, Sağlık Bakanlığımız tarafından yaptırılmaktadır. Bunun dışında kan ihtiyacının giderilmesi noktasında da çalışmalar yapıyoruz. Olası böyle bir durum konusunda (Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon) sivillerin bu süreçten en az etkilenmesi, göç hareketlerinin güvenli bölgelerde tamponlanması, onlara barınma imkanı sağlanması, insani yardım koridorlarının açık tutulması ve bu bilgilerin uluslararası sisteme aktarılması noktasında da hazırlıklarımızı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kınık, Türk Kızılayı'nın 45 farklı ülkede operasyonunun olduğunu, Karayipler'e kadar pek çok yerde ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade etti.

Geçen yıl 18 milyonu aşkın insana yardım ulaştırdıklarını belirten Kınık, "Bu sene sonuna kadar 30 milyona yakın insana dokunmuş olacağız. Türk Kızılayı 2019'da ise yeni bir operasyonel kabiliyeti ve organizasyon şemasına kavuşacak." diye konuştu.