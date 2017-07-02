Kızılcahamam'da 8'inci kattan düşen kadın öldü

ANKARA'nın Kızılcahamam İlçesi'nde bir apartmanın 8'inci kat balkonundan düşen 33 yaşındaki Mehtap Dede öldü

Kızılcahamam'da 8'inci kattan düşen kadın öldü
Olay, Kızılcahamam'ın Yenice Mahallesi Hicabi Efendi Apartmanı'nda meydana geldi. Mehtap Dede, oturdukları apartman dairesinin 8'inci katındaki balkonundan düştü. Ağır yaralanan Mehtap Dede'nin balkondan düştüğünü fark eden komşuları, sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı genç kızı Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehtap Dede, durumunun ağır olması üzerine ambulansla Ankara Dışkapı Hastanesi'ne sevk edildi. Dede,burada doktorların yaptığı tüm madahaleye rağmen can verdi.

 

Kaynak: DHA
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