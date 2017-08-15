'Kızıma tecavüz etti' dedi, kurşun yağdırdı!

Adana'da dün 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ı tabancayla 4 el ateş ederek öldüren 44 yaşındaki Emrah B., cinayeti 13 yaşındaki kızı F.N.B.'ye tecavüz ettiği için işlediğini söyledi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, işyerinin kamyonetine bindiği sırada, Emrah B.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım'a 4 el ateş ederek yaralayan Emrah B., kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı.



Kanlar içinde kalan Yıldırım ise vurulduğu kamyonet ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen öldü.



Gözaltına alınan Emrah B. sağlık kontrolüne getirildiği sırada, "Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin" dedi. Emrah B., daha sonra adliyeye sevk edildi.



Tecavüze uğradığı öne sürelen F.N.B.'nin ise, psikolojisi bozulduğu için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alındığı belirtildi.



