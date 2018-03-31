Kızını erkeklerle gören baba kurşun yağdırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde bulunan Çöşnük Parkı'nda meydana geldi. Erdal K., evden çıkarken takip ettiği kızı Pınar K.'nın parkta 2 erkek arkadaşıyla buluştuğunu gördü. Bu duruma öfkelenen Erdal K., kızı Pınar ve yanındaki 2 arkadaşına silahla ateş açtı. Vücutlarına kurşun isabet eden Pınar K. ile arkadaşları Ş.F. (36) ve M.N'ye (31) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, olay yerinden ticari araçla kaçmaya çalışan Erdal K. polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.