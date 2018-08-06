Kızını kurtaran babadan acı haber!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde akıntıya kapılan kızını kurtaran, kendisi de son anda kıyıya çıkarılan Fuat Elik (43), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Kızını kurtaran babadan acı haber!
06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:37

Kocaali ilçesinde geçen cumartesi, Fuat Elik, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte ilçe plajına gitti. Elik, çocuklarıyla serinlemek için denize girdi. 13 yaşındaki kızının suda gözden kaybolduğunu fark eden Fuat Elik, hemen kızının yüzdüğü tarafa doğru açıldı. Elik, güçlükle ulaştığı kızını kıyıya çıkarırken bu kez kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ve kızı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Baygın haldeki Fuat Elik ve kızı, ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Elik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Fuat Elik, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Elik'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Fuat Elik'in cenazesinin bugün Kocaali ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #ölüm #boğulma
Önceki Haber
Türkiye, işsizlikte 19 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti
Sonraki Haber
CHP Genel Başkan Yardımcısı: CHP'yi bu konuma AKP bile getirememişti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.