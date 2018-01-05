Kızının boğazına bıçak dayadı!

Güngören'de bir ticari taksiyi gasp ettikten sonra kız çocuğunun boğazına bıçak dayayan babaya vatandaşlar engel oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda baba gözaltına alındı

Olay dün saat öğle saatlerinde Güngören'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba Ali Ç. 7 yaşındaki kızı A. Ç. ile birlikte Esenler'den taksiye bindi. Seyir halindeyken elinde bıçak olan baba Çil birden bağırmaya başladı. Bunun üzerine korkan taksici araçtan inerek kaçtı.Taksici kaçınca soför koltuğuna oturan Ali Ç., taksiyle Güngören'de bir sokak üzerine geldi.



Taksiden inen baba kızını duvar kenarına çekerek boğazına bıçak dayadı. Küçük kızın zor durumda olduğunu gören çevredeki vatandaşlar elinde bıçak olan babaya engel oldu. Küçük kızı vatandaşlar tarafından kurtarılırken baba Ali Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Herhangi bir yara almayan küçük kız annesine teslim edilirken, gözaltına alınan baba Ali Ç., hastaneye götürüldü.



Kızını taksiden indirip duvar kenarına götüren eli bıçaklı babanın o gürüntüleri bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde kızını duvar kenarına götüren baba elindeki bıçağı kızını doğrultuyor.