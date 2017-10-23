Kızının evliliğine sinirlendi, canlı yayında intihar etti!

Kayseri'den kendi rızası olmadan kızının evliliğine izin verildiğine sinirlenen adam, canlı yayında intihar etti

Olay Kayseri'nin Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 54 yaşındaki Ayhan Uzun, Facebook'una 'akşam canlı yayın var' yazdı. Tekel bayi işletmecisi olan Uzun daha sonra da sosyal medya hesabına 'Vasiyetimdir beni bu hale koyanlar cenazeme gelmesin' diye yazdı.



Daha sonra Uzun saat 22.30 civarında sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Yaklaşık bir dakika boyunca yakınlarına sitem eden Uzun şunları söyledi: "Kızımın en mutlu gününde beni arayıp baba buyur tatlıya gel diyorlar. (Tatlı yemek: nişan) Beni elden ele çağırır gibi. Bu mutlu günümüzde yanımıza gel diyen olmadı. Kimse benden bir haber sormadı. Kimse de beni adam yerine koymadı. Kayınbabam olacak kişi, geçti benim minderime, çocuklarımın üzerinde hakkı olmadan geçti kızımı verdi. Bu adamın babası ölmedi ki diye bana soran olmadı. Çocuklarımın üzerinde bir lokma hakkı olmamasına rağmen geçti kızımı verdi. Oysaki kızımdan ve ailemden şunu beklerdim ki, baba gel de aramızda ol demelerini isterdim. Eşim aradı söyledi. Dedim ki yanıma geldiniz de gelmedim mi desem de, eşim senin ayağına mı geleceğiz dedi... Belki bazılarınız bu yaptığıma şov diyeceksiniz. Benim yaşadıklarımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Biraz sonra elimdeki silahla hayatıma son vereceğim"



Bu sözleri söyleyen Uzun, takipçilerinin 'yapma' demesine rağmen veda ederek üçe kadar saydı ve elindeki tabancası ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.



Olay sonrası yakınları Uzun'un yaşadığı eve koştu ancak Uzun'un cesedi ile karşılaştı.









