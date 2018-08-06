Kocaoğlu: Düne kadar İzmir'i menfi sıfatlarla tanımlayanlar, şimdi baş tacı yapıyor

Bakırçay'ın yükselen yıldızı Bergama, ilçedeki tarımsal kalkınma hamlelerine ivme kazandıracak yeni bir tesise daha kavuştu. Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Avrupa Birliği standartlarındaki modern mezbahanın yanında 10 milyon liralık Kapalı Hayvan Pazarı açtı. Tesisin açılışında konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Düne kadar İzmir’i menfi sıfatlarla tanımlayanlar bugün baş tacı yapıyorlar. Bugün İzmir’in tarımda, hayvancılıkta, sütte, turizmde ve hizmet sektöründe yaptığını bütün dünya takdirle karşılıyor” dedi

Tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyeli barındıran Bergama'da kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlar peş peşe hayata geçiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda hizmete açtığı AB standartlarındaki modern mezbahanın hemen yanına Bergama Belediyesi tarafından, önemli bir ihtiyacı karşılayacak kapalı hayvan pazarı kuruldu. Yeni tesisin açılış töreni Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in ev sahipliğinde yapıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bergama bir taraftan tarım ve hayvancılıkta diğer taraftan tarıma dayalı sanayide, yenilenebilir enerjide ve turizmde bir sıçrama yaptı. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sektörlerin gelişmesi için eksikleri tamamlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda da yolumuza devam ediyoruz& rdquo; dedi.

Dünya İzmir’i takdir ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye belediyeciliğine ‘Yerelde Kalkınma’ hedefini benimseyen bir anlayışı getirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yasayla belirlenen görevlerimizin dışında, vatandaşın lokmasını büyütmekten, gelir düzeyini yükseltmekten de kendini sorumlu tutan bir belediyecilik anlayışıyla 14.5 senedir yolumuza devam ediyoruz. Hemşerilerimizle bugün aramızda çok büyük bir güven, dostluk, arkadaşlık ve kardeşlik ilişkisi oluşturduk. Aynı hedefe artık başarıyla yürüyoruz. Çıktığımız bu yolda hızlı bir büyüme sağladık. İzmir’i geliştirdik. Düne kadar İzmir’i menfi sıfatlarla tanımlayanlar bugün baş tacı yapıyorlar. İzmir’in tarımda, hayvancılıkta, sütte, turizmde ve hizmet sektöründe yaptığını bütün dünya takdirle karşılıyor. Bugün Tire Süt Kooperatifi Birleşmiş Milletler'den 'Kırsalda En İyi Proje ve Uygulama Ödülü' aldıysa, eğer Ödemiş Bademli Kooperatifi yine Birleşmiş Milletler tarafından ‘En İyi Kooperatif Uygulaması Ödülü’ adıysa burada Büyükşehir Belediyesi’nin çabalarını bir tarafa bırakmak mümkün değildir. Türkiye’de ilk Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nı kuran belediyeyiz. Akdeniz’de gemiler yüzmeye başladığından bu güne kadar İzmir, Akdeniz’in önemli bir limanı. Çok büyük bir tarımsal zenginliğin üzerinde oturuyoruz. Birlikte yol yürümek için son derece istekliyiz. Geride bıraktığımız süreçte İzmir tarımını Türkiye tarımından 2.4 kat daha fazla büyüttük."

Bölgeyi kalkındıracak çalışmalara imza atıyoruz

Aklın ve bilimin rehberliğinde kenti kalkındırmak için çalıştıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bir kısmı Bergama Belediyesi’ne ait olan hayvan pazarını Bergama Mezbahası'yla birlikte entegre olarak hayata geçirdik. Ayrıca Mehmet Gönenç Başkan'la birlikte Bergama’ya 350 araçlık otopark projesini yaptık. Üreticilere 2539 küçükbaş hayvan dağıttık. Arı Üreticileri Birliği'ni canlandırmak için tesis yaptık. Tarım araçları verdik. Dere ıslahlarını gerçekleştirirken, Kestel Köprüsü'nü de 2,5 milyon lira maliyetle yeniledik. Kültür Merkezi'ni birlikte yapıyoruz. Bütün köylülerle birlikte onların fikirlerini alarak köylerin bölgelerinin tarihini inceleyerek, bu coğ rafyada ne yapılabilir diye çok boyutlu çalışarak yol haritamızı belirliyoruz."

Daha yapacak çok işlerini olduğunu vurgulayan Başkan Aziz Kocaoğlu şöyle devam etti: “Kozak’ta hem çam fıstığı kaybını önlemek için hem de doğa turizmini canlandırmak amacıyla adımlar atıyoruz. Soğuk havalar yaparak, paketleme tesisleri kurarak üretilen ürünlerin hem saklanmasını hem de paketlenmesini gerçekleştirerek, kooperatiflerle birlikte pazarlık gücünün artacağının bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

Ayağımızı yorgana göre uzatma vakti

İş ve proje endeksli çalıştıklarını dile getiren Başkan Kocaoğlu, “Hepinizin bildiği gibi ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşayacağımız görülüyor. Bu süreci atlatmanın yolu tasarruftan geçiyor. Ayağını yorganına göre uzatmak gerek. Biraz frene basıp hesabı kitabı toparlayıp ona göre yol almamız gerek. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tasarruf tedbirlerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Önemli olan tökezlememektir, ilerlemektir. Önemli olan devamlı çalışıp, devamlı üretmektir. Biz buna sürdürülebilir çalışma, sürdürülebilir kalkınma diyoruz” dedi.

Başkan Kocaoğlu ayrıca Kurban Bayramı'nın ülkemizin birlik, beraberlik ve refahının tesisine, küskünlük ve dargınlıklara son verilmesine, Türkiye Cumhuriyeti olarak ülkemizin dimdik durmasına vesile olmasını diledi.

El ele vererek büyüyeceğiz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdürü Zekeriya Erdurmuş ise ülke tarımı ve hayvancılığının kalkınmasında modern tesislerin çok önemli rol oynadığını ifade etti. Özdurmuş, “Yıllarca kırsalda kalkınmayı sağlayabilmek amacıyla üreticiye ciddi bir katkı sağlıyoruz. Devlet bir bütündür. Hükümeti, belediyesi, ilçe belediyesi el ele vererek üreticinin, insanların emrinde olmalı. Yerelde hem merkezi hükümet hem de belediyeler sunmuş olduğu desteklerle üreticilere katkı sağlıyor. Hayvan refahına uygun bir biçimde oluşturulan tesisin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Kocaoğlu sayesinde İzmir tarımı hak ettiği değere kavuştu

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama’nın İzmir’in coğrafi olarak en geniş ilçesi olduğunu ifade ederek, “114 köy, 5 belde, 18 merkez mahalleyle birlikte güçlü bir kırsal ayağa sahip Bergama'da tarımsal üretimin yanında hayvancılık da çok önemli. Yıllardan beri üreticiler kışın çamurun içerisinde yazın sıcağın altında burada alıcılarla buluşuyordu. Şimdi ise modern olarak inşa edilen tesiste üreticilerin bu sıkıntısı kalmayacak. Tesisimizin Kurban Bayramı öncesinde açılması da hoş bir tesadüf oldu” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kırsal kalkınmada ilçe belediyelere öğretmenlik yaptığının ve yol gösterdiğinin altını çizen Gönenç, “Sadece Bergama’nın değil ülkemiz in en önemli potansiyellerinden ve ekonominin en önemli kaldıraçlarından biri olan tarım uzun yıllar sağlıklı politikalar üretilmediği için kısır kaldı. Bu bereketli topraklarda birçok ürünü ithal etmeye başladık. Böyle bir coğrafyada bir belediye başkanı çıkıp, tarımı asli işi olarak gördü. ‘Yerelde kalkınmada bütün amacımız üreticilerin lokmasını büyütebilmek’ sözüyle bizlere de öğreticilik yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu sayesinde İzmir tarımı ve hayvancılığı hak ettiği değere kavuştu” şeklinde konuştu.

Modern mezbaha yanına modern hayvan pazarı

Bergama Belediyesi tarafından kente kazandırılan 8 bin 600 m2 büyüklüğündeki Kapalı Hayvan Pazarı’ Avrupa Birliği standartlarındaki yeni donanımıyla günde 150 büyükbaş ve 250 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olan Bergama Mezbahası'nın yanında bulunuyor. Hayvan Pazarı’nın içerisinde idari bina, sosyal tesisler, yemekhane, otopark, padok ve yükleme rampaları yer alıyor. Alıcı ve satıcılara rahat bir ortamda alışveriş imkanı sunacak kapalı hayvan pazarı 900 küçükbaş ve 300 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip. Üstü kapalı indirme-bindirme rampası b ulunan padoklar aydınlatma sistemi ile akşamları da kullanılabilecek Kapalı Hayvan Pazarı’nda 1400 metrekare küçükbaş, 1700 metrekare büyükbaş hayvanlar için ayrı padoklar bulunuyor. Ayrıca hayvan pazarının giriş-çıkış kapılarının arasında bulunan dezenfektan havuzları sayesinde kontrollü geçiş sağlanacak. Ayrıca 150 metrekarelik yem deposu sayesinde pazarda bulunan hayvanlara yem ve su bekletme imkanı sunuluyor.