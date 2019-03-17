Kocaoğlu, hayatıma dokundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Abla-Ağabey-Kardeş Projesi'ne gönüllü olarak katıldı, kısa sürede hayatı değişti. Projede edindiği deneyim sayesinde önünde yurtdışı kapıları açılan Berkan Zerafet, hem Başkan Aziz Kocaoğlu'na bir mektup yazarak teşekkür etti, hem de İzmirli gençleri belediye projelerinde gönüllü olmaya çağırdı.

İzmirli genç, "Bugün ben eğer dünya vatandaşı olmak ve tüm kültürleri kucaklamak istiyorsam; farklılıkları zenginlik olarak görüyorsam; bunda elbette ailemin bana kattıklarının ötesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Aziz Kocaoğlu'nun dokunuşları vardır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2007 yılından bu yana uyguladığı Abla-Ağabey-Kardeş Projesi, geride kalan 12 yılda binlerce gencin hayatına dokundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bizzat öncülük ettiği projenin hem abla-ağabeyleri hem de küçük kardeşleri çok önemli kazanımlar elde etti. Projenin ilk gönüllülerinden olan ve bugün yaşamını yurtdışında sürdüren Berkan Zerafet de onlardan biri.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler ekibine elektronik posta yoluyla iki ayrı mektup ulaştı. Biri Başkan Aziz Kocaoğlu'na, diğerini gönüllü gençlere hitaben yazılan mektuplar 8 yıldır Almanya'da yaşayan Berkan'dan geliyordu. Bir Avrupa ülkesinde kazandığı konumu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projeleri sayesinde edindiği deneyimlere borçlu olduğunu ifade eden İzmirli Berkan Zerafet, mektuplarında bugünün gençlerine de önemli mesajlar verdi.

Başkan Kocaoğlu'nu unutmadı

Bir Türk vatandaşı olarak gittiği Almanya'da 8 yıl içinde son derece saygın bir yere ulaşan 32 yaşındaki Berkan Zerafet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kariyerindeki katkısını unutmadı ve Başkan Aziz Kocaoğlu'na hitaben yazdığı mektubu şu satırlarla noktaladı:

" ... Bugün ben eğer dünya vatandaşı olmak ve tüm kültürleri kucaklamak istiyorsam; 'Yurtta barış ve dünyada barış' mesajının önemini her geçen gün daha da kavrıyorsam; farklılıkları zenginlik olarak görüyorsam; bunda elbette ailemin bana kattıklarının ötesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Aziz Kocaoğlu'nun dokunuşları vardır. Ben 8 senedir Almanya'da yaşıyor ve ülkemi burada bir birey olarak temsil etmeye çalışıyor olsam da; her gün belediyenin internet sitesine giriyor, İzmir'i ve Abla-Ağabey-Kardeş projesini takip ediyorum. Benim bu zamana kadar ki hayatım hep mücadeleler içinde geçse de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu dokunuş ları olmasaydı, bu yararlı mücadeleler de olmazdı belki. Aziz Kocaoğlu'nu ve projelerde kazandığım arkadaşlarımı, kardeşlerimi, bana kattıklarından dolayı hiçbir zaman unutmayacağım."

Bir projeye katıldı, hayatı değişti

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal proje gönüllüsü olarak edindiği tecrübeleri, yaşamına yansıtan Zerafet, önce Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Almanya'ya gitti. Burada Almancasını geliştirdi. Makine Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Berlin Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Yeni bir ülkede, yeni bir yaşam kuran İzmirli genç, kısa sürede sosyal yaşamın her alanında kendini kabul ettirmeyi başardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda aldığı eğitim sayesinde Almanya'nın köklü müzik topluluklarından birine tenor olarak girmeyi başardı. Berlin Philharmonie ve Konzerthaus Berlin'in dünyaca ünlü salonlarında sahne aldı. Bununla da yet inmedi ve Alman sanatçılardan oluşan koro tarafından Ahmed Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nun Türkçe olarak sahnelenmesine öncülük etti, Alman toplumunu Anadolu kültürü ile buluşturdu. Berkan Zerafet, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği bu önemli müzisyeni, İzmir gönüllüsü olduğu dönemde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin açılışında üstlendiği görev sırasında tanımıştı. n Müge Yunt