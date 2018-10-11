Kocasını uyurken 6 yerinden bıçakladı

Gaziantep'te fabrika işçisi Adem D., evde tartıştığı iddia edilen kendisiyle aynı yaştaki eşi Gamze D. tarafından uykudayken 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Adem D., yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor

Kocasını uyurken 6 yerinden bıçakladı
11 Ekim 2018 Perşembe 15:16

Olay, geçen Salı akşamı Gaziantep Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıllık evli oldukları öğrenilen Gamze (25) ve Adem D. (25) çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Adem D. uyumak için odasına geçti.

Eşinin uyumasının ardından Gamze D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Adem D.'yi ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Adem D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Eşini bıçaklayan Gamze D. ise olayın ardından gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #koca #karı #bıçakladı #6 yerinden #gaziantep #uyurken
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