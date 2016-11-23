Komşular kötü kokuyu şikayet edince, inanılmaz olay ortaya çıktı!

Bursa’da psikolojik sorunları olan 51 yaşındaki Dilek Toktaşlı, birlikte kaldığı evde ölen annesi 87 yaşındaki Hanife Toktaşlı’nın cesediyle 3 hafta süreyle aynı odada yaşadı. Komşuların kötü koku nedeniyle haber verdiği polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde çekyatın üzerinde Hanife Toktaşlı'nın cesediyle karşılaştı. Dilek Toktaşlı ise polisi görünce odaya saklanmaya çalıştı

Olay, merkez Yıldırım İlçesinde dün akşam ortaya çıktı. Teferrüş Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, 10 yıldır aynı evde birlikte yaşayan Dilek Toktaşlı ve annesi Hanife Toktaşlı’nın evinden kötü kokular gelmesi üzerine şüphelenerek polise haber verdi. Anne- kızın yaşadığı eve gelen polis, zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca, çilingir yardımıyla içeriye girdi. Bu sırada gelen ses üzerine odaya giren polis, burada saklanmaya çalışan Dilek Toktaşlı'yı buldu. Totaşlı panikle kaçmaya çalışınca, polis tarafından apartman merdivenlerinde yakalandı. Bu sırada evin diğer odalarını gezen polis, yatak odasındaki çekyatta yatan ve çürümüş haldeki Hanife Toktaşlı’nın cesedi ile karşılaştı.



"SU VE MEYVE VERDİM AMA YEMEDİ”



Polisin 'Bize niye annenin öldüğünü haber vermedin' sorusuna tepki gösteren Dilek Toktaşlı, "Annem iyi olur diye polise haber vermedim. Sanırım Cuma günü öldü. Ama ben iyileşir diye kimseyi aramadım. Doğalgazımız kesikti, ben de annem üşümesin diye dün gittim faturayı ödedim. Cuma gününden beri hiç konuşmuyor. Dün ona su ve meyve verdim ama yemedi. Telefonumuz da yok diye kimseyi aramadım. Siz beni korkutamazsınız" dedi.



“ÖLEN ÖLÜR, KALAN KALIR”



Zaman zaman polis ekiplerinden kaçmaya çalışıp direnen Dilek Toktaşlı, çilingir tarafından kapısının açılmasını da tepki gösterdi. Toktaşlı polislere, "Siz benim kapımı neden kırdınız. Bu kapıyı hemen yaptırın. Ben yabancısınız diye korktum açmadım. Hem ne yapayım annem öldüyse, ölen ölür, kalan kalır. Cuma günü öldü diye düşünüyorum. Kokmaya başladı. Ama yalnız başıma çıkartıp sokağa atamam ki" dedi.



ANNESİNİN CESEDİYLE AYNI ODADA KALMIŞ



Polis merkezlerinin bilgi vermesi sonucu eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekibi, cesedin kokması sebebiyle maske takarak evde inceleme yaptı. Cesedi bozulan Hanife Toktaşlı’nın, 20- 25 gün önce öldüğü, kızı Dilek Toktaşlı'nın ise annesinin cansız bedeni ile günlerce aynı odada yaşayıp yattığı ve dışarı hiç çıkmadığı belirlendi.



Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Hanife Toktaşlı’nın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı. Toktaşlı’nın çürümüş cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.Gözaltına alınan kızı Dilek Toktaşlı ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.